Дождь, сильный ветер и жара: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 13 июня, в Астане и Алматы обещают дождь, а в Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 7,5 м/с.

В Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градуса, ночью опустятся до 19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,3 м/с.