Три новые ветки метро показали в акимате Алматы

В акимате Алматы рассказали о новых трех линиях метро, которые, как планируется, появятся до 2030 года. Проект включает в себя, в том числе, и наземное метро, передает корреспондент NUR.KZ.

"В восточном направлении планируется линия метро протяженностью 12,8 км с 8 станциями. Среднее расстояние между станциями - порядка 1,7 км.

Трассировка - от станции "Жибек жолы" в восточном направлении вдоль улицы Гоголя через Центральный парк культуры и отдыха до ВОАД, далее - в северо-восточном направлении вдоль Кульджинского тракта в сторону аэропорта", - рассказали в акимате.

Линии метро. Схема: акимат Алматы

Также там добавили, что в северном направлении планируется еще одна линия метрополитена протяженностью 16,4 км. Она будет включать в себя 15 станций.

"Трассировка - от станции "Сайран" в северном направлении вдоль улицы Брусиловского, далее - по шоссе Северное Кольцо, через рынки оптово-розничной торговли - и в восточном направлении по улице Жумабаева через микрорайоны Кокмайса, Карасу, Айнабулак до улицы Хмельницкого", - сообщили в горадминистрации.

Кроме того, одна линия метро пройдет по земле. Она протянется от железнодорожной станции "Алматы-2" до вокзала "Алматы-1", вдоль проспекта Суюнбая.

"Протяженность линии - 8,5 км. Количество и расположение станций будет определено при проектировании", - заключили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы уже в 2025 году будет открыта новая станция метро "Калкаман", а также проектируются до 2030 года до рынка "Барлык" еще три станции.