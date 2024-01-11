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Дело о хищении 5 млрд тенге при строительстве метро Алматы передали в суд

Опубликовано:

Вход в метро
Метро. Фото: Акимат Алматы

Завершено расследование дела о хищении 5 млрд тенге при строительстве алматинского метро. Материалы переданы в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

"Завершено расследование в отношении должностных лиц КГП "Метрополитен", АО "Алматыметрокурылыс" и других лиц по фактам хищения бюджетных средств на сумму более 5 млрд тенге и выписки фиктивных счетов фактур при строительстве метрополитена города Алматы.

Материалы уголовного дела направлены в суд", - говорится в сообщении на сайте Главной транспортной прокуратуры.

Кроме того, в прокуратуре уточнили, что в связи с внедрением электронной очереди на границах с Китаем наблюдалось скопление грузового автотранспорта с товарами. Приграничный ажиотаж регулярно вызывал обоснованные жалобы со стороны предпринимателей.

"Координационными мерами прокуратуры увеличили пропускную способность грузов в 4 раза на таможенных постах (пост "Нур-Жолы", МЦПС "Хоргос") и сократили сроки доставки товаров с 2-х месяцев до 10 дней", - сообщили в ведомстве.

Напомним, председатель совета директоров компании "Алматыметрокурылыс" Кайрат Реимов был задержан еще в ноябре 2019 года. Тогда сообщалось, что в отношении него возбудили уголовное дело, по материалам которого его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

27 ноября 2019 года Кайрат Реимов был признан подозреваемым по делу, и в этот же день его задержали и поместили в ИВС. Позже Реимов был отпущен под залог. Однако через несколько дней он вновь был помещен под стражу.

Станции метро "Сары-Арка" и "Момышулы" в Алматы должны были запустить в первом квартале 2022 года, однако это случилось лишь в мае 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054988-delo-o-hischenii-5-mlrd-tenge-pri-stroitelstve-almatinskogo-metro-peredano-v-sud/

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