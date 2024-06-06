Новое досудебное расследование начали по делу о хищении в метро Алматы, заявили на официальном сайте главной транспортной прокуратуры, передает NUR.KZ.

Последний анализ показал, что сотрудники ГКП "Метрополитен" купили первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге, заявили в надзорном ведомстве.

"Данный вывод также подтвердил аудиторский отчет Метрополитена, в связи с чем транспортной прокуратурой зарегистрировано досудебное расследование, которое в настоящее время осуществляется Антикоррупционной службой по Алматы",- говорится в сообщении.

Согласно статье 201 уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Напомним, что в январе этого года в суд передали дело о хищении 5 млрд тенге при строительстве алматинского метро. Расследование велось в отношении должностных лиц КГП "Метрополитен", АО "Алматыметрокурылыс" и других лиц по фактам хищения бюджетных средств.

Отметим, в марте этого года мы рассказывали о том, как идут работы по строительству новой станции метро в Алматы - строительство новой станции метро в самом центре микрорайона Калкаман стартовало еще в апреле 2023 года.