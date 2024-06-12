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Сильную жару и град в ближайшие дни прогнозируют в Казахстане

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Солнце светит в небе
Солнце. Иллюстративное фото: Katrin Ray Shumakov/Getty Images

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, 13-15 июня. В западные регионы придет сильная жара, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой, это связано с прохождением фронтальных разделов.

Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке и в центре страны ожидается выпадение града.

Наиболее интенсивные дожди ожидаются 13-15 июня на востоке и в центре, 14 июня - на севере и юго-востоке страны.

Дневная температура:

  • будет повышаться на западе страны до отметки сильной жары +33...+40 градусов;
  • на севере, в центре страны - от +20...+28 до +25...+30 градусов;
  • на юге - от +27...+35 до +30...+40 градусов;
  • на юго-востоке - от +22...+30 до +25...+35 градусов;
  • на востоке прогнозируется небольшое понижение от +22...+30 до +20...+28 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали, что во второй и третьей декадах июня ожидается колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20...+25 градусов до +30...+38 градусов, а в западных, южных регионах - от +25...+30 градусов до +34...+39 градусов.

Также, по мнению специалистов "Казгидромета", в целом лето 2024 года будет напоминать аналогичный период 2006 года. В некоторых регионах страны этот сезон будет особенно засушливым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116053-silnuyu-zharu-i-grad-v-blizhayshie-dni-prognoziruyut-v-kazahstane/

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