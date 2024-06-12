Дождливая среда ждет жителей двух мегаполисов Казахстана

В среду, 12 июня, в Алматы и Астане ожидаются дожди, а жителей Шымкента предупреждают о жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 28 градусов, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 7,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 33 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,7 м/с.