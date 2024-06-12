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Дождливая среда ждет жителей двух мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Дождь в Алматы
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 12 июня, в Алматы и Астане ожидаются дожди, а жителей Шымкента предупреждают о жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 28 градусов, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 7,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 33 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115852-dozhdlivaya-sreda-zhdet-zhiteley-dvuh-megapolisov-kazahstana/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождливая среда ждет жителей двух мегаполисов Казахстана
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