В двух в мегаполисах Казахстана обещают дожди во вторник

Во вторник, 11 июня, в Астане и Алматы ожидается дождь, а в Шымкенте прогнозируют жару до 35 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 8,1 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 4,6 м/с.