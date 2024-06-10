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Жару до +40 пообещали некоторым казахстанцам в ближайшие дни

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Люди на улице в ясную погоду
Ясная погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 11 по 13 июня на большей части Казахстана обещают дожди с грозами и порывистым ветром. При этом на западе республики ожидается сильная жара, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие три дня - с 11 по 13 июня - на большей части Казахстана прогнозируют дожди с грозами и порывистым ветром. Наиболее интенсивные осадки ожидаются 11-12 июня на востоке, 13 июня - в центре страны.

Дневная температура на севере республики будет достигать +20...+25 градусов, на востоке и в центре прогнозируется понижение от +22...+32 до +18...+26 градусов, на юге - ослабление сильной жары от +33...+40 до +25...+35 градусов.

При этом на западе Казахстана температура будет повышаться до +33...+40 градусов.

Сегодня синоптики рассказали о погоде в мегаполисах Казахстана на текущую неделю.

Так, в Астане ожидаются похолодание до 13 градусов и дожди, в Шымкенте будет жаркая погода без осадков, а в Алматы всю неделю будут лить дожди.

Напомним, синоптики ранее говорили, что в конце первой декады июня на большей части страны ожидается спад жары.

Во второй и третьей декадах месяца прогнозируется колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20...+25 до +30...+38 градусов, а в западных, южных регионах - от +25...+30 до +34...+39 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114901-zharu-do-40-poobeshchali-kazahstancam-v-blizhayshie-dni/

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