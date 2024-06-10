Дожди почти всю неделю будут идти в Алматы
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Узнайте, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
10 июня в Алматы ожидается дождь. Температура в среднем составит плюс 25 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 32 градусов, но ночью температура опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 9,2 м/с.
11 июня также прогнозируют дождь. Температура составит около плюс 24 градусов. Максимальная температура составит плюс 31 градус, а минимальная – плюс 19 градусов. Скорость ветра составит до 8,6 м/с.
12 июня ожидаются осадки в виде дождя. Средняя температура – плюс 23 градуса. Днем температура поднимется до плюс 28 градусов, а ночью опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.
13 июня в Алматы вновь обещают дождь. Температура в среднем – плюс 22 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 27 градусов, а опуститься может до плюс 17 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,2 м/с.
14 июня будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.
15 июня вновь ожидается дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 23 градуса. Максимальная температура составит плюс 27 градусов, минимальная – плюс 17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,9 м/с.
16 июня, по прогнозам, будет дождь. Средняя температура составит плюс 25 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 29 градусов, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114658-dozhdi-pochti-vsyu-nedelyu-budut-idti-v-almaty/