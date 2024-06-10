Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дожди почти всю неделю будут идти в Алматы

Опубликовано:

Бумажный кораблик
Бумажный кораблик. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Узнайте, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

10 июня в Алматы ожидается дождь. Температура в среднем составит плюс 25 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 32 градусов, но ночью температура опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 9,2 м/с.

11 июня также прогнозируют дождь. Температура составит около плюс 24 градусов. Максимальная температура составит плюс 31 градус, а минимальная – плюс 19 градусов. Скорость ветра составит до 8,6 м/с.

12 июня ожидаются осадки в виде дождя. Средняя температура – плюс 23 градуса. Днем температура поднимется до плюс 28 градусов, а ночью опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

13 июня в Алматы вновь обещают дождь. Температура в среднем – плюс 22 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 27 градусов, а опуститься может до плюс 17 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,2 м/с.

14 июня будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

15 июня вновь ожидается дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 23 градуса. Максимальная температура составит плюс 27 градусов, минимальная – плюс 17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,9 м/с.

16 июня, по прогнозам, будет дождь. Средняя температура составит плюс 25 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 29 градусов, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114658-dozhdi-pochti-vsyu-nedelyu-budut-idti-v-almaty/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дожди почти всю неделю будут идти в Алматы
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.