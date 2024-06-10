Похолодание до 13 градусов и дожди прогнозируют в Астане на этой неделе

Узнайте, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

10 июня в Астане обещают дождь. Температура в среднем составит плюс 21 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 27 градусов, но ночью температура опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 7,2 м/с.

11 июня также ожидается дождь. Температура составит около плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 14 градусов. Скорость ветра составит до 8,0 м/с.

12 июня будет дождь. Средняя температура – плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до плюс 15 градусов, а ночью опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

13 июня в Астане вновь обещают дождь. Температура в среднем – плюс 17 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 23 градусов, а опуститься может до плюс 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,4 м/с.

14 июня ожидается ясная погода без осадков. Среднесуточная температура – плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, а ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

15 июня прогнозируют дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 21 градус. Максимальная температура составит плюс 26 градусов, минимальная – плюс 19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,6 м/с.

16 июня, по прогнозам, осадков не ожидается. Средняя температура составит плюс 22 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 28 градусов, но ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.