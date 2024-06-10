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До 35 градусов жары ожидается в Шымкенте на этой неделе

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Девочка пьет воду
Девочка. Иллюстративное фото: Fran Polito/Getty Images

Узнайте, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

10 июня в Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем составит плюс 29 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 36 градусов, но ночью температура опустится до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

11 июня будет обалчно. Температура составит около плюс 28 градусов. Максимальная температура составит плюс 35 градусов, а минимальная – плюс 22 градуса. Скорость ветра составит до 6,8 м/с.

12 июня осадков не будет. Средняя температура – плюс 27 градусов. Днем температура поднимется до плюс 34 градусов, а ночью опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 7,8 м/с.

13 июня в Шымкенте обещают ясную погоду. Температура в среднем – плюс 24 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 31 градуса, а опуститься может до плюс 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,5 м/с.

14 июня осадков не будет. Среднесуточная температура – плюс 24 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

15 июня также ожидается погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 34 градуса, минимальная – плюс 18 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,8 м/с.

16 июня, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит плюс 28 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 35 градусов, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114661-do-35-gradusov-zhary-ozhidaetsya-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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До 35 градусов жары ожидается в Шымкенте на этой неделе
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