"Был здесь неофициально, все увидел": аким области объехал Павлодар

Рабочий объезд Павлодара совершил аким области Асаин Байханов. Он побывал в музыкальном колледже и ознакомился с ходом ремонтных работ в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, главе региона презентовали 12 новых автобусов Isuzu SAZ LE 60, которые перевозчик, компания "Таксомотор", закупил для маршрута №3.

Салоны с 25 посадочными местами вмещают 56 пассажиров, оснащены кондиционерами и видеокамерами. Осенью предприятие планирует обновить 12 автобусов на маршруте 003.

Глава региона заметил, еще будучи акимом города, начинал процесс обновления павлодарского общественного транспорта. Это стало возможным благодаря субсидированию перевозчиков.

В нынешнем году он поручил заменить старые и маловместительные "ГАЗели" на проблемных маршрутах 115, 126, 003 и 3. На сегодня по трем из них запущены новые комфортабельные автобусы, до конца октября поручение акима области будет выполнено полностью.

В ходе объезда Павлодара Асаин Байханов проинспектировал реконструкцию водопровода хозпитьевой воды диаметром 500 мм по ул. Академика Сатпаева от ул. Исиналиева до ул. Каирбаева. Из одного километра сети, снабжающей водой 53 многоквартирных и 102 частных дома, уложены 98 метров. Завершат работы до конца сентября.

Во дворе дома №31 по ул. Айманова глава региона ознакомился с завершением работ по установке новой детской игровой площадки. До 1 июля в Павлодаре смонтируют и приведут в порядок 80 таких площадок.

Затем аким области побывал в музыкальном колледже. Здесь лучший в Прииртышье акустический концертный зал, светлые просторные кабинеты, богатейшие музыкальные фонды и аудиотеки.

Но главное - отличный преподавательский состав и самые одаренные учащиеся. За 2022-2023 учебный год колледж подготовил 220 лауреатов республиканских и международных конкурсов. Сегодня его зданию 1959 года постройки требуется капитальный ремонт.

"Я некоторое время назад был здесь неофициально, все увидел. Мы должны улучшить условия для педагогов и детей, посвятивших себя музыке", - сказал глава региона.

Асаин Байханов в музыкальном колледже. Фото: t.me/baspasozpvl/

В первую очередь он поручил заменить обветшавшую кровлю, системы тепло- и электроснабжения. Вторым этапом планируется провести внутреннюю отделку здания и его фасада, а также обновить музыкальные инструменты и оборудование. Третьим этапом, возможно, станет появление у колледжа дополнительных площадей.

В этот же день Асаин Байханов побывал на месте реконструкции самотечного коллектора диаметром 500-1000 мм. Сейчас здесь ведутся работы по санации 4 км трубопровода, планируется замена плит перекрытий. Завершат проект до конца октября.

Также аким области проверил ход строительства тепловой магистрали ТМ-13 на пересечении улиц Академика Чокина и Камзина. До начала отопительного сезона здесь проложат 2,5 км новой сети.

"Руководству Павлодара поручено ежедневно контролировать процесс, следя за его качеством и соблюдением сроков", - отметили в акимате региона.

Ранее глава Павлодарской области Асаин Байханов с рабочей поездкой посетил Иртышский район и отметил плохое состояние трассы, а также заслушал отчет о дезинсекционных работах. Там же аким области призвал снизить стоимость новой школы на 120 человек в селе Кызылкак. Цена была заявлена в 1,1 млрд тенге.

Также Асаин Байханов посетил мероприятие MamandyqFest в Павлодаре, где встретился с учащимися школ и колледжей. А победители и призеры международных и республиканских олимпиад получили денежные подарки от акима Павлодарской области.