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Проект школы за миллиард тенге пересчитают в Павлодарской области

Опубликовано:

Класс в школе
Школьный класс. Иллюстративное фото: runna10 / Gety Images

Аким Павлодарской области Асаин Байханов призвал снизить стоимость новой школы на 120 человек в одном из сел региона. Цена была заявлена в 1,1 млрд тенге, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, во время рабочей поездки в Иртышский район глава Павлодарской области ознакомился с развитием социальной инфраструктуры в селах.

Аким Иртышского района Болатбек Каримов рассказал, что за партами учатся 2 593 ученика. В районе насчитывается 25 инклюзивных школ: в классах могут заниматься 70 детей с особенностями развития.

Все образовательные учреждения в районе обеспечены компьютерами, на один компьютер приходится по три учащихся. 

Болатбек Каримов рассказал Асаину Байханову о планах по строительству новой школы в селе Кызылкак на 120 человек. Стоимость проекта - 1,1 млрд тенге.

"Нужно постараться снизить цену. В такой школе можно учиться и в две смены, а то сейчас все привыкли учиться только в одну смену. В моей родной школе мы как-то умудрялись вместить 300 учеников. У вас ведь в классах по пять-шесть детей, и вы не можете их разместить?" - высказался аким Павлодарской области.

В этом году в Иртышском районе капитально отремонтируют школу имени Шокана Уалиханова в Северном и Селетинскую среднюю общеобразовательную школу.

Ранее аким Павлодарской области встретился с одаренными детьми, победителями и призерами международных и республиканских олимпиад и вручил им денежные подарки и благодарственные письма. Также глава региона наградил выдающихся педагогов.

В начале года сообщалось, что 20 новых школ почти на 15 тысяч ученических мест построят в Казахстане за счет средств, изъятых у коррупционеров. Деньги возьмут из Фонда поддержки инфраструктуры образования. В прошлом году этот фонд профинансировал 62 проекта на 76 738 ученических мест.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113464-proekt-shkoly-za-milliard-tenge-pereschitayut-v-pavlodarskoy-oblasti/

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