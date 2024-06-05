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Павлодарским студентам повысят стипендии

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Аким области на MamandyqFest
MamandyqFest. Фото: gov.kz

С начала осени для студентов колледжей будет увеличена стипендия. Для будущих специалистов в Павлодаре состоялось мероприятие MamandyqFest, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальной сайте акимата, в формате TEDx состоялось общение с учащимися школ и колледжей социальных партнеров - градообразующих предприятий. Для выпускников в ДК имени Естая организовали консультации, мастер-классы, выставку проектов StartUp.

В мероприятии MamandyqFest принял участие аким Павлодарской области Асаин Байханов.

"Этим летом вы, более 15 000 выпускников нашего региона, встанете на большой жизненный путь. Главное, учесть требования времени и сделать правильный выбор. Мы хорошо понимаем запросы нового поколения: профильная подготовка, актуальные знания, возможность для отработки навыков. Мы готовы поддерживать вас не только словом, но и делом", - обратился к выпускникам основной школы глава региона.

Асаин Байханов на MamandyqFest в Павлодаре
Асаин Байханов на MamandyqFest. Фото: gov.kz

В этом году увеличен объем госзаказа на бесплатное обучение в колледжах на 37%, или 6 200 мест. Иногородние студенты обеспечиваются питанием и проживанием в общежитиях, компенсацией за проезд.

"С 1 сентября этого года стипендия увеличится еще на 50%. Оплачиваемая практика с зарплатой до 250 тысяч тенге, при этом период практики засчитывается в трудовой стаж", - отметили в акимате Павлодарской области.

В 34 колледжах реализуется проект "Региональный атлас новых профессий и компетенций" с получением сертификата по специальностям креативной индустрии.

"Благодаря взаимодействию с предприятиями региона трудоустроены 96% выпускников", - подчеркнули в акимате.

Отмечается, что информационная платформа по поиску производственной практики автоматизировала самостоятельный поиск и помогла многим найти работу.

Кроме этого, в регионе реализуются ключевые инвестпроекты, появятся свыше 10 тыс. новых рабочих мест. Важную роль здесь играет сотрудничество с работодателями. К примеру, в рамках меморандума с компанией ERG восемь колледжей готовят универсальных специалистов с техническим и профессиональным образованием.

В завершение мероприятия Асаин Байханов принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров регионального конкурса WorldSkillsPavlodar-2024. Конкурс был проведен по 48 компетенциям, в нем приняли участие 243 студента колледжей.

Весной казахстанские студенты стали жаловаться на возникшие, по их словам, задержки стипендии. Специалисты АО "Финансовый центр" объяснили порядок выплат и отметили, что фиксированной даты по выплатам стипендий в стране нет.

Ранее стало известно, что с начала будущего учебного года в Казахстане стипендия студентов колледжей увеличится на 50%.

А с 1 сентября 2023 года уже был увеличен размер ежемесячных государственных стипендий студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112468-pavlodarskim-studentam-povysyat-stipendii/

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