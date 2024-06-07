"Удручает ямочный ремонт": принять меры в отношении "КазАвтоЖола" призвал аким Байханов

Аким Павлодарской области Асаин Байханов с рабочей поездкой посетил Иртышский район и отметил плохое состояние дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима, в селе Кызылжар Асаин Байханов проверил ремонт 2 улиц протяженностью 1,7 км, проведенный в рамках бонусных трансфертов.

При этом глава региона отметил низкое качество трассы от границ Аксу до села Караоба.

"Особенно удручает ямочный ремонт трассы от села Актогай до поселка Атамекен. Население спрашивает с акимата. Необходимо принимать меры в отношении АО "КазАвтоЖол" за создание аварийной ситуации на дорогах республиканского значения и несвоевременное устранение аварийно-опасных участков", - сказал аким Павлодарской области.

Также Асаин Байханов заслушал отчет о дезинсекционных работах в районе. С 26 апреля здесь начаты пешие обработки, а с 12 мая - авиаобработки, совершены уже 16 вылетов, осталось 9.

С 14 мая ведется барьерная обработка 12 прибрежных сел. Со 2 июня здесь появилась мошкара, поэтому меняется и усиливается тактика дезинсекции. Вылет комаров пока не наблюдается.

"В этом году в районах области, расположенных в верховьях Иртыша, на сегодня проблем с гнусом нет. В низовьях реки - в Иртышском и Железинском районах есть точечные жалобы жителей, хотя в прошлом году было наоборот. Сложно предугадать развитие событий, но мы должны стараться их опережать", - отметил глава региона.

Асаин Байханов поручил руководству района совместно с профильным управлением отслеживать ситуацию в прибрежных селах и предусмотреть увеличение объемов дезинсекционных работ в северных районах.

Ранее стало известно, что аким Павлодарской области во время рабочей поездки по Иртышскому району призвал снизить стоимость новой школы на 120 человек в селе Кызылкак. Цена была заявлена в 1,1 млрд тенге.

Также глава региона встретился с одаренными детьми, победителями и призерами международных и республиканских олимпиад и вручил им благодарственные письма и денежные сертификаты. Кроме того, Асаин Байханов наградил выдающихся педагогов.