По 100 тыс. тенге получили школьники от акима Павлодарской области

Аким Павлодарской области встретился с одаренными детьми, победителями и призерами международных и республиканских олимпиад и вручил им подарки, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте акимата, в этом учебном году школьники из Павлодарской области завоевали 211 медалей, в том числе 35 на международном и 171 на республиканском уровне. Благодаря этому сборная региона завоевала звание "Лучшая олимпийская сборная-2024" в Казахстане.

Аким области Асаин Байханов поздравил юных олимпийцев с весомыми победами.

"Благодаря вашим достижениям на интеллектуальных олимпиадах международного и республиканского уровня высоко оценивается система образования нашей области. Вы показали блестящий уровень подготовки. Мы хотим видеть вас не только высокообразованными людьми, достойными детьми своих родителей, но и патриотами Павлодарского Прииртышья", - сказал Асаин Байханов.

Школьники. Фото: gov.kz

Аким вручил победителям и призерам олимпиад благодарственные письма и сертификаты на 100 тыс. тенге. Также он поблагодарил педагогов школ за подготовку и знания, родителей - за поддержку и воспитание.

За высокие достижения в профессиональной деятельности учрежден денежный приз педагогам, подготовившим победителей республиканских и международных олимпиад. В этом году наградили 45 учителей.

"Среди призеров Анатолий Билида - учитель физики школы-лицея №8 для одаренных детей, Кымбат Батаева - учитель французского языка гимназии №3 для одаренных детей, Лилия Стадникова - учитель математики школы-лицея №8 для одаренных детей и другие", - рассказали в акимате.

Учителя. Фото: gov.kz

Ранее стало известно, что школьницу из Павлодара пригласили учиться в Columbia University - старейший американский университет, входящий в Лигу плюща. Приемную комиссию заинтересовали результаты девушки на международных экзаменах. Также ее пригласили учиться в итальянском University of Padua и малазийском Xiamen University с полными грантами.

Сегодня депутат Алтынбек Нухулы предложил изменить школьную программу. Он заявил, что число предметов в средней школе в Казахстане в два раза больше, чем в развитых странах. По словам депутата, казахстанские школьники вынуждены изучать слишком большой объем информации.