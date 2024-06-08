"Не подчиняются, оказывают сопротивление": Минобороны о принудительных задержаниях призывников

В Минобороны прокомментировали проведение рейдов в отношении граждан призывного возраста - отмечается, что некоторые из них оказывают сопротивление, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В Минобороны сообщили, что в СМИ и социальных сетях распространяются видеозаписи задержаний и принудительной доставки молодых людей в местные органы военного управления.

Представители ведомства решили разъяснить действующий порядок призыва на воинскую службу, который осуществляется два раза в год (весенний и осенний призывы).

"В ходе призывных кампаний в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещенных граждан в местные органы военного управления.

Одновременно учет граждан призывного возраста затруднен тем, что многие из них не проживают по месту прописки, а при переезде не регистрируются по новому адресу проживания.

В соответствии с действующим законодательством, при невозможности вручить повестку призывнику лично, обеспечение его явки возлагается на органы внутренних дел.

При проведении рейдов иногда граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают сопротивление. В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительное задержание и доставку", – заявили в пресс-службе МО.

Отмечается, что призывная комиссия определяет статус доставленного лица. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при их наличии – направляет для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва.

"Напомним, что за уклонение от призыва на срочную воинскую службу законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

На основании этого, убедительно просим граждан соблюдать требования действующего законодательства и воздерживаться от распространения недостоверной информации", – добавили в Министерстве обороны РК.