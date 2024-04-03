Штрафом в 3,5 млн тенге может обернуться уклонение от службы в армии

Призывная кампания стартовала 1 марта и продлится до 30 июня. Об этом на площадке РСК сообщил начальник юридической службы Департамента по делам обороны города Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"До 30 июня ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в республике пополнят более 20 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований отсрочки или освобождения от призыва.

В весеннюю призывную кампанию, которая проходит с марта по июнь, по городу Алматы будет призвано 1200 граждан", - сказал начальник юридической службы Департамента по делам обороны города Алматы Дауренбек Шегебаев.

Спикер уточнил, что до конца года по Алматы планируется призвать около 2500 человек. Также он отметил, что уклонение от призыва на воинскую службу наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей, это около 3,5 млн тенге, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы или ее лишением на срок до одного года.

Недавно министр обороны рассказал Токаеву о состоянии боевой готовности армии Казахстана.

Ранее мы сообщали, что в этом году в два раза больше казахстанцев призовут на воинские сборы.

Токаев в свою очередь подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы и очередном призыве на срочную воинскую службу в 2024 году.

Помимо этого, стало известно, что офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года в Казахстане.