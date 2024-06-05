"Ребята, давайте исполнять закон": глава Минобороны о рейдах по поиску призывников

Министр обороны сегодня в кулуарах мажилиса объяснил, почему в Казахстане проводятся так называемые рейды по поиску призывников, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у главы Минобороны Руслана Жаксылыкова, чем обоснованы рейды по поиску призывников в Казахстане.

"Начнем с того, что эти цели ложатся на органы исполнительной власти - призыв. Второе - тот, кто своевременно не прибывает (в военкоматы - прим. ред.), они разыскиваются сотрудниками органов внутренних дел. Есть закон, Конституция, ребята, давайте исполнять", - заявил Руслан Жаксылыков.

Отметим, что в соцсетях нередко появляются кадры с молодыми людьми в Казахстане, которых насильно забирают в военкомат. Так, например, в апреле в интернете появилось видео, где двое мужчин в гражданской одежде жестко задерживают молодого человека в Актобе. При этом было видно, как последний сопротивлялся.

В Департаменте по делам обороны Актюбинской области подтвердили, что на видео запечатлена попытка задержания призывника сотрудниками отдела по делам обороны Алгинского района. Там объяснили, что юноше на видео вручили повестку, однако он отказался ее получать.

Между тем призывная кампания по республике стартовала с марта и продлится до 30 июня. Начальник юридической службы департамента по делам обороны Алматы Дауренбек Шегебаев говорил, что уклонение от призыва на воинскую службу наказывается:

штрафом или исправительными работами до тысячи МРП (около 3,5 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 400 часов;

либо ограничением свободы или ее лишением на срок до одного года.

В январе сообщалось, что в этом году на воинские сборы планируется призвать 3000 казахстанцев - это в два раза больше, чем в прошлом году.