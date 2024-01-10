В два раза больше казахстанцев призовут на воинские сборы в этом году

В этом году на воинские сборы планируется призвать 3000 казахстанцев - это в два раза больше, чем в прошлом году, передает корреспондент NUR.KZ.

Приказ "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2024 году", подписанный министром обороны Русланом Жаксылыковым, выложен на сайте "Открытые НПА". В нем говорится, что в 2024 году на воинские сборы будут призваны 3000 военнообязанных.

Обсуждение приказа продлится до 23 января, отмечается на портале.

Стоит отметить, что в 2023 году на воинские сборы были призваны лишь 1500 человек. Сообщалось, что призваны военнообязанные из Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. По информации министерства, из 1 500 призванных - 189 офицеров, 275 сержантов и 1036 солдат.

Призыв военнообязанных на воинские сборы в Казахстане

Как сообщается на сайте egov.kz, военнообязанные в Казахстане призываются на воинские сборы: