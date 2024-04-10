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"Силой в армию": призывник вырвался и сбежал от сотрудников военкомата в Актобе

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Юношу пытались задержать сотрудники военкомата
Задержание призывника. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_sergek/

В Сети появилось видео, где двое человек жестко задерживают призывника в Актобе. Ситуацию объяснили в Департаменте по делам обороны Актюбинской области, передает NUR.KZ.

На распространившемся в соцсетях видео можно увидеть, как двое мужчин, одетых в гражданскую одежду, тащат молодого человека по залу батутного центра. Юноша отчаянно сопротивляется.

"Двое мужчин хотели забрать парня в армию, насколько это законно? Женщины помогли молодому человеку убежать от силового призыва в армию", - говорится в подписи к видео.

Кадры вызвали возмущение у пользователей.

"Эти действия являются грубейшим нарушением закона со стороны сотрудников военкомата. Военкомат может только выдать призывнику повестку и в случае неявки без уважительной причины составить протокол об административном правонарушении! Сотрудники военкомата не вправе принудительно забирать с улицы лиц призывного возраста!" - отметил один из комментаторов.

В Департаменте по делам обороны Актюбинской области подтвердили, что на видео запечатлена попытка задержания призывника сотрудниками отдела по делам обороны Алгинского района.

"В ходе весеннего призыва 9 апреля 2024 года сотрудники отдела по делам обороны прибыли для вручения повестки призывнику 2003 года рождения, работающему в батутном центре "Скай парк", однако последний отказался ее получить. После вызова через "102" сотрудников полиции для принудительного доставления последнего на сборный пункт призывник стал проявлять агрессию, кричать, привлекая к себе внимание", - сообщили в ведомстве.

Также здесь отметили, что парню удалось скрыться от сотрудников отдела по делам обороны с помощью других работников батутного центра.

"Данный призывник находится в розыске на протяжении более одного года, неоднократно скрывался от прохождения призывной комиссии обманным путем, в том числе и от сотрудников полиции", - пояснили в департаменте.

В ведомстве добавили, что для недопущения срыва весеннего призыва управлением (отделами) по делам обороны области проводятся мероприятия по оповещению, а также установлению лиц, уклоняющихся от явки на призывные пункты.

Отметим, что по ст.650 КоАП РК уклонение от подготовки к воинской службе призывников по военно-техническим специальностям по направлению местных органов военного управления или непосещение занятий учебных организаций без уважительных причин влечет предупреждение или штраф в размере 1 МРП (3 692 тенге).

В соответствии со ст.387 УК РК уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082230-silovoy-prizyv-v-armiyu-prizyvnik-vyrvalsya-i-sbezhal-ot-sotrudnikov-voenkomata-v-aktobe/

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