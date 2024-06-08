Жара до 33 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 8 июня – в двух мегаполисах день обещает быть жарким и солнечным. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет малооблачно. Температура днем поднимется до +28 градусов, а ночью – опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики пообещали дождь. Днем воздух также прогреется до +28 градусов, ночью температура снизится до +16 градусов. Скорость ветра – 5,1 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +33 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,2 м/с.

При этом напомним, вчера Астану заливали дожди, в некоторых частях города наблюдался град. Мы показывали, что происходило в столице во время грозы. Отмечалось, что некоторые улицы оказались затоплены, дул сильный ветер.