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Жара до 33 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Цветы на фоне арок Атакента в Алматы летом
Жара. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 8 июня – в двух мегаполисах день обещает быть жарким и солнечным. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет малооблачно. Температура днем поднимется до +28 градусов, а ночью – опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики пообещали дождь. Днем воздух также прогреется до +28 градусов, ночью температура снизится до +16 градусов. Скорость ветра – 5,1 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +33 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,2 м/с.

При этом напомним, вчера Астану заливали дожди, в некоторых частях города наблюдался град. Мы показывали, что происходило в столице во время грозы. Отмечалось, что некоторые улицы оказались затоплены, дул сильный ветер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114253-zhara-do-33-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Александра Гольм

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Жара до 33 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
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