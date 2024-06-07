Град и ураганный ливень: на Астану обрушилась непогода (фото, видео)

Уже несколько дней подряд в Астане бушуют грозовые ливни – сегодня непогода усилилась. Ураганные дожди с градом и молниями обрушиваются на город каждые несколько часов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщают в акимате Астаны, в связи с обильными осадками, в том числе залповыми дождями, по ряду улиц имеется скопление воды – на текущий момент более 100 единиц спецтехники задействованы по городу для откачки воды.

Поскольку потоп после дождей для столицы – уже норма, в Астане, по данным акимата, готовится к разработке технико-экономическое обоснование "Развитие системы ливневой канализации до 2035 года".

Один из главных проспектов столицы, Мәңгілік ел, сейчас выглядит так – воду откачала спецтехника.

Ливень в Астане. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Ливень в Астане. Кадр из видео: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Другим улицам везет меньше, некоторые дороги затопило существенно – люди с трудом передвигаются по воде.

В некоторых частях города астанчане наблюдали не только ливни, но и крупный град.

Напомним, синоптики сегодня предупреждали жителей об осадках. При этом днем воздуха ожидалась до 25 градусов, а ночью – до 16 градусов тепла.

Завтра же, по данным "Казгидромета", в столице также ожидается гроза и порывы ветра до 15-20 м/с.