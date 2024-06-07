Дождь обещают в одном из мегаполисов Казахстана в пятницу
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Прогноз погоды на пятницу, 7 июня, опубликован на портале OpenWeather. В Алматы и Шымкенте обещают жаркую погоду без осадков, а жителям Астаны прогнозируют дождь.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 29 градусов, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.
В Шымкенте осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 32 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113587-dozhd-obeshchayut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-pyatnicu/