Дождь обещают в одном из мегаполисов Казахстана в пятницу

Прогноз погоды на пятницу, 7 июня, опубликован на портале OpenWeather. В Алматы и Шымкенте обещают жаркую погоду без осадков, а жителям Астаны прогнозируют дождь.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 29 градусов, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.

В Шымкенте осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 32 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.