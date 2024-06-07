Град, грозы и жара до 42 градусов жары ожидаются в выходные в Казахстане

В ближайшие выходные в Казахстане прогнозируется неустойчивая погода. В северных регионах пройдут дожди и грозы, тогда как на юге может усилиться жара, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков, с 8 по 10 июня на большей части Казахстана, под влиянием циклона из районов Москвы, сохранится неустойчивый характер погоды.

Во многих регионах пройдут кратковременные дожди; на северо-западе и севере страны – временами сильные дожди, прогремят грозы, усилится ветер, днем возможен град.

Однако с другой стороны на Казахстан продолжит поступать очень теплый воздух из Средиземноморья. В результате столбики термометров в большинстве областей повысятся до +27...+35 градусов, а на юге – до +35...+42 градусов.

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.