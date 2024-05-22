Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как отблагодарили школьника, который спас пятилетнего ребенка в Астане (фото)

Опубликовано:

Акан Акимжанов
Акан Акимжанов. Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с Аканом Акимжановым, который спас пятилетнего малыша от падения с высоты четвертого этажа, передает NUR.KZ.

Глава города в своем Instagram-аккаунте рассказал, что встретился с Аканом и его родителями.

"Своим геройским и смелым поступком Акан предотвратил возможную трагедию. Ученик 7-го класса спас ребенка от падения с четвертого этажа! Выражаю благодарность родителям Акана за то, что вырастили достойного сына, дав ему должное воспитание! Акан также показывает успехи в учебе и спорте! Учителя и одноклассники отзываются о нем, как о преданном друге, добросовестном и ответственном ученике!" - написал аким.

Касымбек подарил юному герою планшет и один миллион тенге.

Также пообещал в будущем оказать помощь при поступлении в колледж либо университет.

Акимат Астаны во вторник опубликовал видео, на котором было видно, как 7-классник Акан Акимжанов спасает от падения с балкона четвертого этажа 5-летнего ребенка.

Как стало известно, в тот день Акан играл во дворе - к нему обратились дети и сказали, что заметили мальчика, который висел держась за перила балкона четвертого этажа. Акан немедля побежал в подъезд, добрался до четвертого этажа и спас пятилетнего ребенка.

Позже Акан рассказал журналистам о своем героическом поступке. Оказалось, что ребенок искал свою маму, а семья приехала в гости к жильцам этого дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2105154-kak-otblagodarili-shkolnika-kotoryy-spas-5-letnego-rebenka-v-astane-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.