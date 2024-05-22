Как отблагодарили школьника, который спас пятилетнего ребенка в Астане (фото)

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с Аканом Акимжановым, который спас пятилетнего малыша от падения с высоты четвертого этажа, передает NUR.KZ.

Глава города в своем Instagram-аккаунте рассказал, что встретился с Аканом и его родителями.

"Своим геройским и смелым поступком Акан предотвратил возможную трагедию. Ученик 7-го класса спас ребенка от падения с четвертого этажа! Выражаю благодарность родителям Акана за то, что вырастили достойного сына, дав ему должное воспитание! Акан также показывает успехи в учебе и спорте! Учителя и одноклассники отзываются о нем, как о преданном друге, добросовестном и ответственном ученике!" - написал аким.

Касымбек подарил юному герою планшет и один миллион тенге.

Также пообещал в будущем оказать помощь при поступлении в колледж либо университет.

Акимат Астаны во вторник опубликовал видео, на котором было видно, как 7-классник Акан Акимжанов спасает от падения с балкона четвертого этажа 5-летнего ребенка.

Как стало известно, в тот день Акан играл во дворе - к нему обратились дети и сказали, что заметили мальчика, который висел держась за перила балкона четвертого этажа. Акан немедля побежал в подъезд, добрался до четвертого этажа и спас пятилетнего ребенка.

Позже Акан рассказал журналистам о своем героическом поступке. Оказалось, что ребенок искал свою маму, а семья приехала в гости к жильцам этого дома.