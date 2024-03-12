"Надо разобраться": Минэкологии о том, имеет ли Алия Назарбаева отношение к компании Clean City

Глава Минэкологии на брифинге правительства рассказал, какое отношение имеет Алия Назарбаева к ситуации с мусором в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили министру Ерлану Нысанбаеву о его ранее озвученном заявлении о том, что компания Алии Назарбаевой не имеет отношения к мусорному бизнесу в Астане, тогда как аким города Женис Касымбек признал, что компания Clean City принадлежит Алие Назарбаевой и продолжает обслуживать город.

Журналисты задались вопросом, почему такая дезинформация пришла от министра.

"Сразу хочу сказать, что вопрос данный находится не в нашей компетенции, а в компетенции местных органов.

По поводу информации, данной в прошлый раз, могу сказать, что у меня другой информации нет. Мне дали информацию о том, что сегодня к этой компании Алия Назарбаева не имеет отношения. Больше я ничего не могу сказать", - заявил в ответ глава Минэкологии.

По словам министра Нысанбаева, эту информацию ему предоставили его подчиненные.

"Надо разобраться", - резюмировал он.

Напомним, в сентябре прошлого года министр отвечал на вопрос, занимается ли компания Алии Назарбаевой вывозом мусора в Астане.

"По моей информации, которой я владею, сегодня компания Алии Назарбаевой не занимается вывозом мусора. Если есть информация, я готов ее отдельно обсудить. В свете новых обстоятельств (утверждении, что у компании все-таки есть контракты - прим. ред.), которые вы озвучили, я еще раз посмотрю", - заявил министр Ерлан Нысанбаев.

В феврале этого года о работе компании Алии Назарбаевой по вывозу мусора в столице спросили акима Жениса Касымбека, который заявил, что сроки контракта с ее компанией истекают. И уже с апреля акимат планирует объявить конкурс, чтобы выбрать другого поставщика услуги по вывозу мусора.

Между тем жители столицы жаловались на отсутствие регулярного вывоза отходов из их дворов. По словам астанчан, возле домов копятся зловонные горы мусора, который вывозят реже чем раз в неделю.

В акимате тогда заявляли, что компания-монополист не в силах обслужить быстро растущую Астану, а существующие тарифы не позволяют компании приобрести дополнительную технику.

Сообщалось также, что Алия Назарбаева лишилась и возможности заработка на электронной продаже ж/д билетов в Казахстане - договор с ее компанией Instant Payments был расторгнут.