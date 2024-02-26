"Срок контракта истекает": компания Алии Назарбаевой прекратит работу в Астане

Акима Астаны Жениса Касымбека сегодня спросили о работе компании Алии Назарбаевой по вывозу мусора в столице. По его словам, сроки контракта истекают, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сроки контракта с этой компанией истекают, компания сегодня работает по всему городу, договор с ней был заключен 5-6 лет назад. С этого года мы планируем в первых числах апреля объявить конкурс – разделим город на 5 районов. Город вырос в два раза и мусор, соответственно, тоже", – сообщил Касымбек.

Аким Астаны добавил, что по пяти районам Астаны будут определены подрядные организации по вывозу мусора – условием для них будет наличие своей техники.

Однако ранее глава Минэкологии заявлял, что компания Алии Назарбаевой уже не занимается вывозом мусора.

При этом отметим, что жители столицы жаловались на отсутствие регулярного вывоза отходов из их дворов. По словам астанчан, возле домов копятся зловонные горы мусора, который вывозят реже чем раз в неделю.

В акимате тогда заявляли, что компания-монополист не в силах обслужить быстро растущую Астану, а существующие тарифы не позволяют компании приобрести дополнительную технику.

Также сообщалось, что Алия Назарбаева лишилась и возможности заработка на электронной продаже ЖД-билетов в Казахстане – договор с ее компанией Instant Payments был расторгнут.