Казахстан вошел в список "зеленых" направлений для туристов

Британский журнал Wanderlust включил казахстанский Катон-Карагай в список "зеленых" туристических направлений, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

На сайте министерства опубликована информация о том, что по предложению АО "НК "Kazakh Tourism" Катон-Карагай в Восточном Казахстане вошел в список "зеленых" туристических направлений Travel Green List британского журнала Wanderlust.

В рамках Азии в этот список также включены такие проекты, как культурно-просветительские центры в Японии и природный заповедник на месте железной дороги в Сингапуре. Казахстан попал в список за развитие сельского туризма и за инициативы в области устойчивого туризма.

"Пять лет назад жители Катон-Карагайского района в Восточном Казахстане, славящегося своими бескрайними степями, горами и лесами, оказались в сложной ситуации. Хотя здесь находится крупнейший национальный парк страны, в котором обитает около 275 видов птиц, в 48 сельских населенных пунктах района было мало рабочих мест, что привлекало немного туристов. В результате с начала века население района сократилось вдвое, так как многие жители уехали в города в поисках работы", - цитируют в министерстве редакцию журнала.

В сообщении сказано, что британская редакция высоко оценила Фонд устойчивого развития сельских территорий, созданный в 2019 году для улучшения качества жизни в трех отдаленных районах, включая Катон-Карагай. В частности, они отметили обучение владельцев гостиниц, открытие школы гостеприимства, поддержку туристических троп, установку дорожных указателей и финансирование туристических информационных центров.

На недавнем заседании кабмина министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев рассказал, как будут привлекать иностранных туристов в страну. Он признал, что много нареканий со стороны туристов вызывают вопросы визово-миграционного режима. Указал он и на необходимость совершенствовать визово-миграционный режим путем цифровизации и упрощения процедур получения виз.

Незадолго до этого сообщалось, что казахстанский паспорт оказался одним из сильнейших в СНГ. Наша страна расположилась на 54-м месте из 93.

В мае текущего года Ермек Маржикпаев на брифинге в кабмине высказался о стоимости отдыха в курортной зоне Бурабай.

"Можно найти гостиницу и за 15 тыс. тенге, и за 20 тыс. тенге с питанием и без. В этом плане бизнес развитый. Поэтому я думаю, что можно в Бурабае найти приемлемый вариант для себя", - заявил министр.

В феврале этого года на коллегии Минтуризма и спорта подняли вопрос о развитии общественного питания в Казахстане. Тогда было предложено делать модной национальную еду.