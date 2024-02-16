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30 лет независимости Казахстана

"До каких пор будем есть пиццы и суши": делать модной национальную еду предложили в Казахстане

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Бешбармак и баурсаки на столе
Бешбармак на праздничном столе. Иллюстративное фото: Freepik

На коллегии Минтуризма и спорта подняли вопрос о развитии общественного питания в Казахстане, в котором присутствуют национальные блюда, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я председатель ассоциации общественного питания, когда организовалось ваше министерство, мы направили видение общественного питания, 30% люди тратят на еду. Когда мы начнем развивать общественное питание? До каких пор мы, в Казахстан приезжая, будем есть куырдаки, бешбармаки ... ой, пиццы, суши и стейки.

Когда у нас было совещание по поводу Игр кочевников в сентябре, я спросила, что по поводу нашей казахской кухни. У нас есть неоказахская кухня, есть шеф-повары. На что мне ответили, что спортсмены не могут кушать бешбармак. Коллеги, национальная казахская кухня – это прежде всего кухня края", – высказалась глава ассоциации общепита Вероника Нурпеисова.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев с инициативой согласился.

"Безусловно, гастрономический туризм очень важен. Тем более сегодня, когда мы ставим новые задачи по развитию туризма, это очень важно для нас. Тем более речь идет о национальном нашем колорите, о нашей кухне", – ответил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061434-do-kakih-por-budem-est-pitstsy-i-sushi-delat-modnoy-natsionalnuyu-edu-predlozhili-v-kazahstane/

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