Переданное Храпуновым имущество на 3 млрд тенге вернули в собственность государства

Прокурорами Алматы возвращен в государственную собственность комплекс Скорой медицинской помощи стоимостью 3 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт надзорного ведомства.

В прокуратуре южной столицы сообщили, что решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 27 ноября 2023 года иск прокурора города о признании незаконными действия по передаче государственного имущества в частные руки был удовлетворен.

Решение суда вступило в законную силу.

Как оказалось, данный комплекс площадью около 4 тыс. кв м и 50 соток земли был незаконно передан в частные структуры бывшим акимом города Алматы Виктором Храпуновым.

"В настоящее время, постановлением акима города от 25 апреля 2024 года недвижимое имущество передано на баланс службы скорой медицинской помощи, планируется открытие дополнительной подстанции", - добавили в прокуратуре.

Напомним, накануне стало известно о том, что нефтяной терминал компании Аскара Кулибаева стоимостью 66 млн долларов вернули в собственность Казахстана - объект находится в акватории Актауского международного морского торгового порта.

В мае мы писали о том, что прокуратура Алматы выявила и вернула в госсобственность земельные участки, незаконно предоставленные в природном парке "Медеу". Отмечалось, что земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, не могут находиться в частной собственности. Несмотря на это, в 2020 году на территории природного парка частные лица зарегистрировали право собственности на 10 земельных участков площадью 35 га.

В апреле в Алматы прокуроры вернули в госсобственность незаконно отчужденную часть здания КазНПУ имени Абая. Как оказалось, в 1997 году Территориальный комитет по приватизации незаконно реализовал часть здания учебного корпуса за 196 000 тенге. В этом же году за 62 000 тенге неправомерно продан и прилегающий земельный участок площадью 26 соток.

А в феврале в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.