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Нефтяной терминал компании Кулибаева стоимостью 66 млн долларов вернули в собственность Казахстана

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Деньги и бочка с нефтью
Деньги от продажи нефти. Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images

Нефтяной терминал вернули в госсобственность Казахстана - подробности озвучили в Генпрокуратуре РК, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

Сообщается, что по иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 га, стоимостью 66 млн долларов, находящийся в акватории Актауского международного морского торгового порта.

Иск заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компанией, принадлежащей Аскару Кулибаеву. Было установлено, что в 2011 году нефтяной терминал отчужден в собственность компании Кулибаева.

"26 февраля 2024 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области иск прокурора города Алматы удовлетворен, нефтяной терминал возвращен в собственность государства, судебный акт вступил в законную силу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В мае мы писали о том, что прокуратура Алматы выявила и вернула в госсобственность земельные участки, незаконно предоставленные в природном парке "Медеу". Отмечалось, что земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, не могут находиться в частной собственности. Несмотря на это, в 2020 году на территории природного парка частные лица зарегистрировали право собственности на 10 земельных участков площадью 35 га.

В апреле в Алматы прокуроры вернули в госсобственность незаконно отчужденную часть здания КазНПУ имени Абая. Как оказалось, в 1997 году Территориальный комитет по приватизации незаконно реализовал часть здания учебного корпуса за 196 000 тенге. В этом же году за 62 000 тенге неправомерно продан и прилегающий земельный участок площадью 26 соток.

А в феврале в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111799-neftyanoy-terminal-kompanii-kulibaeva-stoimostyu-66-mln-dollarov-vernuli-v-sobstvennost-kazahstana/

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