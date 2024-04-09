В Алматы в госсобственность вернули часть здания КазНПУ имени Абая

В Алматы прокуроры вернули в госсобственность незаконно отчужденную часть здания КазНПУ имени Абая, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.

Сообщается, что прокуратурой Медеуского района города Алматы выявлен факт незаконного отчуждения имущества "Казахского национального педагогического университета имени Абая".

"В 1997 году Территориальный комитет по приватизации незаконно реализовал часть здания учебного корпуса за 196 000 тенге.

В этом же году за 62 000 тенге неправомерно продан и прилегающий земельный участок площадью 26 соток", – сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что здание университета отнесено к памятникам истории и культуры республиканского значения, а на земельном участке расположено одно из самых старых архитектурных строений города – "Старые ворота".

Кроме того, позже в помещении учебного корпуса был открыт одноименный ресторан "Старые ворота".

"Прокуратура Медеуского района обратилась с иском в суд об отмене сделок по купле-продаже недвижимого имущества.

Решением суда исковое заявление надзорного органа удовлетворено, имущество возвращено, решение вступило в законную силу", – добавили в ведомстве.

Напомним, в середине февраля сообщалось, что прокуроры вернули в собственность государства санаторий "Казахстан" в Алматы. Экс-директора учреждения и еще ряд лиц осудили за присвоение денег.

А до этого стало известно, что в Алматы в госсобственность вернули участки в центре города, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

В декабре прошлого года в госсобственность вернули плато Ассы, расположенное в Алматинской области. Отмечалось, что речь идет о земельном участке, ранее принадлежащем ТОО "Іле-Алатау Тур".

Кроме того, в августе 2023 года прокуроры сообщали о возврате государству земельного участка в Алматы на 7 млрд тенге.