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Земли природного парка "Медеу" вернули в госсобственность в Алматы

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Парк "Медеу".
Парк "Медеу". Фото: parkmedeu.kz

Прокуратура Алматы выявила и вернула в госсобственность земельные участки, незаконно предоставленные в природном парке "Медеу", передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на сайте прокуратуры, земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, не могут находиться в частной собственности.      

Несмотря на это, в 2020 году на территории природного парка частные лица зарегистрировали право собственности на 10 земельных участков площадью 35 га.

"Основанием для этого послужили архивные справки о наличии решений Горнооктябрьской сельской администрации от 1994-1997 годов о выделении земельных участков.

Несмотря на то, что архивная справка не является правоустанавливающим документом, регистрирующий орган неправомерно зарегистрировал право собственности", - рассказали в прокуратуре.

Надзорный орган обратился в суд, чтобы признать недействительными эти справки и последующие сделки по отчуждению земельных участков. Суд встал на сторону ведомства.

"Решением суда иски прокурора удовлетворены, природному парку "Медеу" возвращены земли кадастровой стоимостью 3 млрд тенге. 

Кроме того, по ходатайству прокуратуры Медеуского района, обеспечившей участие в суде, за допущенные нарушения при регистрации право собственности, судом вынесены частные определения о рассмотрении вопроса ответственности виновных лиц", - добавили в прокуратуре.

На официальном сайте парка "Медеу" указано, что государственный природный парк "Медеу" со статусом природоохранного государственного учреждения, был создан в 2001 году.

Площадь парка включает урочища Медеу, Шымбулак, Бутаковка и составляет 708,12 га.

Парк расположен на северных склонах хребта Заилийкого Алатау, в живописной долине реки Малая Алматинка. Территория парка характеризуется сложным сочетанием форм и типов рельефа абсолютными отметками соответственно 1267-2250м над уровнем моря.

Во флоре парка, которая произрастает на горных прилавках, представлено 17 видов растений и 11 видов эндемиков.

Напомним, в середине февраля сообщалось, что прокуроры вернули в собственность государства санаторий "Казахстан" в Алматы. Экс-директора учреждения и еще ряд лиц осудили за присвоение денег.

А до этого стало известно, что в Алматы в госсобственность вернули участки в центре города, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

В декабре прошлого года в госсобственность вернули плато Ассы, расположенное в Алматинской области. Отмечалось, что речь идет о земельном участке, ранее принадлежащем ТОО "Іле-Алатау Тур".

Кроме того, в августе 2023 года прокуроры сообщали о возврате государству земельного участка в Алматы на 7 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2102231-zemli-prirodnogo-parka-medeu-vernuli-v-gossobstvennost-v-almaty/

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