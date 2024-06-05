Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Еще один участок дороги закроют в Астане

Опубликовано:

Конусы на дороге
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представители столичного акимата сообщили о частичном ограничении движения еще по одной улице – завтра начнутся ремонтные работы по проспекту Сарыарка, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, проводить средний ремонт дорожного полотна будут по проспекту Сарыарка на участке от моста Тулпар до проспекта Абая.

"С 6 по 12 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут для исключения заторов на дорогах города.

Ранее мы сообщали, что с 7 июня до 11 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице Сарайшык. В эти дни полностью перекроют участок дороги от улицы Туркестан до проспекта Туран.

При этом с 5 июня до 1 июля планируется средний ремонт моста Караоткель в Астане с подходами со стороны проспекта Кабанбай батыра и улицы Бараева с частичным перекрытием.

А с 4 по 7 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж. Ташенова до улицы А.Бараева.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова введено частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112441-eshche-odin-uchastok-dorogi-zakroyut-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.