Еще один участок дороги закроют в Астане

Представители столичного акимата сообщили о частичном ограничении движения еще по одной улице – завтра начнутся ремонтные работы по проспекту Сарыарка, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, проводить средний ремонт дорожного полотна будут по проспекту Сарыарка на участке от моста Тулпар до проспекта Абая.

"С 6 по 12 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут для исключения заторов на дорогах города.

Ранее мы сообщали, что с 7 июня до 11 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице Сарайшык. В эти дни полностью перекроют участок дороги от улицы Туркестан до проспекта Туран.

При этом с 5 июня до 1 июля планируется средний ремонт моста Караоткель в Астане с подходами со стороны проспекта Кабанбай батыра и улицы Бараева с частичным перекрытием.

А с 4 по 7 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж. Ташенова до улицы А.Бараева.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова введено частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.