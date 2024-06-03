Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Одну из улиц временно перекроют в Астане на несколько дней

Опубликовано:

Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Улицу Ташенова временно перекроют в Астане, там несколько дней будут проводить ремонтные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, с 4 по 7 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж. Ташенова до ул. А.Бараева.

В этой связи вышеуказанный участок будет полностью перекрыт несколько дней.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в Телеграм-канале акимата.

Напомним, в Астане с 1 июня запустили первый кольцевой маршрут, который охватил основные транспортно-пересадочные хабы столицы.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Также до 4 июня будет полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Орынбор.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111652-odnu-iz-ulic-vremenno-perekroyut-v-astane-na-neskolko-dney/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.