Одну из улиц временно перекроют в Астане на несколько дней

Улицу Ташенова временно перекроют в Астане, там несколько дней будут проводить ремонтные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, с 4 по 7 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж. Ташенова до ул. А.Бараева.

В этой связи вышеуказанный участок будет полностью перекрыт несколько дней.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в Телеграм-канале акимата.

Напомним, в Астане с 1 июня запустили первый кольцевой маршрут, который охватил основные транспортно-пересадочные хабы столицы.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Также до 4 июня будет полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Орынбор.