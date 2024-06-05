Участок дороги в центре Астаны полностью перекроют на несколько дней

В Астане продолжаются дорожные работы – теперь горожан предупредили о полном перекрытии участка улицы Сарашайык недалеко от монумента Байтерек, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

По сообщению ведомства, с 21:00 7 июня до 06:00 11 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице Сарайшык.

Полностью перекрыт будет участок дороги от улицы Туркестан до проспекта Туран.

При этом на время ремонта пересечение улицы Сарайшык и проспекта Туран будет открыто, а вот пересечение улиц Сарайшык и Туркестан также закроют для проезда.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах.

Схема перекрытия движения. Фото: акимат Астаны

При этом напомним, с 21:00 5 июня до 06:00 1 июля планируется средний ремонт моста Караоткель в Астане с подходами со стороны проспекта Кабанбай батыра и улицы Бараева с частичным перекрытием.

А с 4 по 7 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж. Ташенова до улицы А.Бараева.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова введено частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.