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Непригодными для купания оказались многие пляжи после паводков в Казахстане

Опубликовано:

Рука в воде
Иллюстративное фото: pexels.com

После паводков ряд пляжей в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях стали смертельно опасными, сообщает телеканал KTK. Многие из них остаются затопленными.

По информации телеканала, на западе страны в авральном режиме работают спасатели. После потопа многие пляжи оказались в списке смертельно опасных. Уровень воды в реках все еще достаточно высок. Места, где раньше были удобные пляжи, сегодня затоплены, многие базы отдыха разрушены. В области официально существует 31 место для купания. Но пока ни одному из них разрешения на работу спасатели не дали.

"На сегодняшний день у нас многие пляжные участки остаются затопленными. Пока поступило всего три заявки. Обследование еще не проводили, мы сейчас составляем график, и, согласно графику, по области будет проводиться обследование пляжей. И во время обследования будут даны рекомендации владельцам пляжей по безопасному оборудованию пляжа", - сообщил офицер управления гражданской обороны ДЧС ЗКО Раимбек Шамаков.

Проверкой водоемов области занимаются и санврачи. Они взяли уже больше 200 проб - и никаких болезнетворных бактерий и вирусов не обнаружили, все соответствует нормам.

В Актюбинской области паводки тоже отразились на купальном сезоне. Из-за небывалой стихии многие пляжи оказались затоплены. Поэтому спасатели тщательно проверяют каждый такой объект. По области проверили уже 61 пляж. В частности, владельцы семи городских пляжей в этот раз разрешений на открытие не получили.

"Талая вода принесла в те же участки, которые в прошлом году были открыты, мусор, коряги, всякие материалы. Также есть изменения уровня реки. Есть такие места, где обрывчатая местность. И там уже наши спасатели дают вывод в акте о том, что нельзя купаться, и полностью говорят хозяевам", - рассказал старший офицер управления гражданской обороны ДЧС Актюбинской области Жанболат Толепбергенов.

По данным телеканала, усложнилась и сама работа по обследованию водоемов. В области не хватает специалистов: многие командированы в соседние регионы для ликвидации последствий наводнения. Поэтому, говорят в ДЧС, в этот купальный сезон проверка пляжей проходит заметно медленнее. На сегодня в регионе разрешение на работу получили владельцы 54 пляжей. Еще три объекта предстоит проверить.

Авторы сюжета отметили, что в запрещенном месте для купания в 2024 году утонул 20-летний парень. Трагедия произошла 30 мая в Актобе, тело водолазы подняли с глубины двух с половиной метров всего в 15 метрах от берега.

О том, что в стране пик паводков пройден, сообщалось в конце мая. Ранее на заседании правительства вице-премьер Канат Бозумбаев отчитался о ходе выплаты компенсаций и оценке пострадавшего жилья из-за паводков в Казахстане. Тогда он заявил, что в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях отмечаются низкие темпы обследования.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин рассказал, стоит ли ожидать подорожания мяса из-за паводков в Казахстане.

"У нас в Казахстане около 9 миллионов крупного рогатого скота, около 27 миллионов овец, около 4 миллионов лошадей, не говоря уже о других животных. А 12 тысяч голов скота - это даже не 1%. Поэтому никакого влияния на цены не будет", - заявил замглавы МСХ.

Также сообщалось, что паводки в Уральске привели к нашествию комаров и гнуса. На борьбу с кровососущими в регионе выделили 105 миллионов тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112279-neprigodnymi-dlya-kupaniya-okazalis-mnogie-plyazhi-posle-pavodkov-v-kazahstane/

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