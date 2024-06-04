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Как и где предпочитают отдыхать казахстанцы летом

Опубликовано:

Пляж в Турции
Пляж в Турции. Иллюстративное фото: nejdetduzen / Getty Images

В Казахстане набирает обороты сезон отпусков. Куда предпочитают летать на отдых казахстанцы и какие новые страны стали доступны гражданам РК, узнали корреспонденты телеканала "Астана".

По данным телеканала, в это году граждане Казахстана стали выезжать за границу в два раза чаще, чем в прошлом. Вместе с потоком туристов растет и количество новых направлений, где можно провести отпуск.

Этим летом туроператоры могут предложить казахстанцам больше 20 стран для отдыха.

"Число граждан, которые выезжают за границу, у нас в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в два раза. Теперь кроме Бангкока и Пхукета в Таиланде есть Самуи - это новый остров, который потрясающе красив. Появляются новые направления в передней Азии, в Африке. Я бы отметила несколько новых направлений в Европу", - рассказала председатель фонда "Туристік қамқор" Ирина Рей.

В министерстве туризма отмечают, что казахстанцы предпочитают пляжный отдых. Из-за резко-континентального климата в нашей стране люди отдают предпочтения побережьям зарубежных стран.

"Сравнивая зарубежные курорты с казахстанскими, можно отметить, что за рубежом курортный сезон длится больше и составляет около 8 месяцев. При этом, в Казахстане пляжный сезон длится около 3 месяцев, и в остальное время предприниматели несут расходы на содержание этих объектов. Таким образом, сезонность и климатические условия влияют на доступность туризма в Казахстане", - заявила главный эксперт управления мониторинга и госконтроля МТС РК Мадина Жетпысбаева.

Астанчане говорят, что выбирают отдых за рубежом еще и для знакомства с культурой и бытом других стран. Но есть и те, кто все-таки не изменяет отечественному туризму.

"Посетив другую страну, ты погружаешься в культуру этой страны, узнаешь что-то новое",

"(Предпочитаю отдыхать - прим. ред.) за пределами страны, потому что это выходит дешевле, чем внутри страны",

"За границей не был. Пока что предпочитаю только в Казахстане. Просто в деревню поехать, отдалиться от города, от людей, побыть одному", - поделились астанчане.

При этом, согласно данным за прошлый год, в Казахстан чаще всего приезжают туристы из России, Китая и Турции.

Напомним, в конце февраля стало известно, что казахстанский паспорт оказался одним из сильнейших в Центральной Азии: в рейтинге силы паспортов стран мира наша страна оказалась на 54-м месте из 93-х.

При этом ранее министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев сообщал, что у Казахстана действует безвизовый режим с 82 странами мира.

Добавим, что с 10 ноября 2023 года в силу вступило соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем: срок пребывания граждан на территории государств не должен превышать 30 дней.

Наряду с этим в МИД РК напомнили, какие именно страны казахстанцы могут посещать без визы.

А в конце прошлого года стало известно о возможном начале официальных консультаций по вопросам упрощения визового режима Европейского союза для граждан РК. Тогда же в МИД высказывались о слухах по включению Казахстана в "черный список" Шенген-зоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111751-kak-i-gde-predpochitayut-otdyhat-kazahstancy-letom-rasskazali-turoperatory/

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