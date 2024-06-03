Еще одну дорогу затопило в Атырауской области: для транспорта ввели ограничения

В Атырауской области талыми водами размыло дорогу Х.Ергалиев - Тандай. Для грузового транспорта введены ограничения, передает NUR.KZ со ссылкой на оперштаб.

Как сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области в своем Telegram-канале, перелив воды через дорогу наблюдается уже пятый день.

"В связи с переливом наблюдается высокое увлажнение почвы и асфальта. Во избежание несчастных случаев введено ограничение для передвижения грузовых машин", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что талые воды затопили участок автодороги "Махамбет - Х.Ергалиев". Здесь также ввели ограничения для грузового автотранспорта.

Добавим, что в конце мая из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок, который является одним из ключевых элементов системы для перераспределения воды из реки Жайык от города Атырау.

Еще одну дамбу прорвало в селе Жалгансай Махамбетского района. В селе были включены сирены оповещения, жителей эвакуировали.

Отметим, с 7 апреля на всей территории Атырауской области действует режим ЧС природного характера.