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Еще одну дорогу затопило в Атырауской области: для транспорта ввели ограничения

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Паводки в Атырауской области
Паводки в Атырауской области. Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

В Атырауской области талыми водами размыло дорогу Х.Ергалиев - Тандай. Для грузового транспорта введены ограничения, передает NUR.KZ со ссылкой на оперштаб.

Как сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области в своем Telegram-канале, перелив воды через дорогу наблюдается уже пятый день.

"В связи с переливом наблюдается высокое увлажнение почвы и асфальта. Во избежание несчастных случаев введено ограничение для передвижения грузовых машин", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что талые воды затопили участок автодороги "Махамбет - Х.Ергалиев". Здесь также ввели ограничения для грузового автотранспорта.

Добавим, что в конце мая из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок, который является одним из ключевых элементов системы для перераспределения воды из реки Жайык от города Атырау.

Еще одну дамбу прорвало в селе Жалгансай Махамбетского района. В селе были включены сирены оповещения, жителей эвакуировали.

Отметим, с 7 апреля на всей территории Атырауской области действует режим ЧС природного характера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2111085-eshche-odnu-dorogu-zatopilo-v-atyrauskoy-oblasti-dlya-transporta-vveli-ogranicheniya/

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