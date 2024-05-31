Талые воды затопили участок трассы в Атырауской области

В Атырауской области из-за паводка ввели ограничение для транспорта на одной из трасс. Об этом сообщили в нацкомпании "Казавтожол", передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, 31 мая в 19:00 в Атырауской области в связи с переливом талых вод через проезжую часть автодороги "Махамбат-Х.Ергалиев" ограничено движение для грузового автотранспорта.

"В настоящее время проводятся работы по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков", - добавили в нацкомпании.

Ранее сообщалось, что из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок, который является одним из ключевых элементов системы для перераспределения воды из реки Жайык от города Атырау.

Другую дамбу прорвало в селе Жалгансай Махамбетского района. В селе были включены сирены оповещения, жителей села эвакуировали. Также в области закрыли транспортное сообщение на трассе Атырау - Индер для всех видов транспорта.

Добавим, что 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. При этом 25 апреля в МСЧ сообщали, что региону грозит вторая волна паводков. В двух районах Атырауской области уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку.