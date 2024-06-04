"Условий жить нет": дольщики недовольны домами, в которые их заселили в Актобе (видео)

В Актобе дольщики два года не могли получить ключи, и в итоге их заселили в дом без условий, передает сайт телеканала КТК.

80 семей должны были заехать в новые квартиры еще в 2022-м. Но компания каждый раз под различными предлогами оттягивала сроки сдачи ЖК в эксплуатацию. После очередного скандала людям все-таки дали возможность вселиться. Но в многоэтажке еще многое нужно доделать, возмущаются горожане.

"До сих пор дом не сдан. Ключи выдали для ремонта только месяц тому назад. Очень много еще нужно сделать. Газ не провели, подъездные работы, подвал и так далее. В общем, жить условий нет в квартире, так как газ не дали", - рассказала Гульфариза Борамбаева.

Первые два корпуса ЖК «Миллениум» сдали в эксплуатацию в прошлом году. Но жители недовольны качеством строительства. Утверждают, что в подвалах стоит вода, а между домами появились трещины. На третий же корпус еще даже не готовы документы. Но из-за того, что дольщики, уставшие ждать обещанных квартир, устроили скандал, компания выдала им ключи. На объекте много недоделанной работы: это и внутренняя отделка подъездов, и благоустройство, и газификация.

В фирме утверждают: до конца лета полностью все устранят и сдадут ЖК так, как обещали первоначально. А в сроки не уложились, потому что компанию, оказывается, оставили без денег бывшие руководители.

"Было произведено хищение в особо крупном размере. Крупные деньги. Сейчас идет досудебное расследование. Вследствие чего компания потеряла скорость, отстала от сроков. Естественно, все сроки, когда отстают от сроков, происходит поедание финансовых средств, то есть аренда спецтехники, заработная плата", - сообщил учредитель компании "Маяк ЛТД" Серик Капетов.

Источник: КТК