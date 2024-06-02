Дождливая погода ожидается сегодня в двух мегаполисах Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 2 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +27 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.
Жителям Астаны синоптики тоже прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +15 градусов, ночью температура снизится до +11 градусов. Скорость ветра – 6,1 м/с.
В Шымкенте сегодня - облачно и без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +31 градуса, ночью опустятся до +15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,4 м/с.
Отметим, сегодня в Алматы и Астане объявлено штормовое предупреждение - в мегаполисах прогнозируют грозу и усиление ветра. Также штормовая погода ожидается в ряде других регионов.
Также напомним, в пресс-службе "Казгидромета"на днях сообщали, что количество осадков в июне прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы – в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской областей, юго-западе Актюбинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110779-dozhdlivaya-pogoda-ozhidaetsya-segodnya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/