Дождливая погода ожидается сегодня в двух мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 2 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +27 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики тоже прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +15 градусов, ночью температура снизится до +11 градусов. Скорость ветра – 6,1 м/с.

В Шымкенте сегодня - облачно и без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +31 градуса, ночью опустятся до +15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,4 м/с.

Отметим, сегодня в Алматы и Астане объявлено штормовое предупреждение - в мегаполисах прогнозируют грозу и усиление ветра. Также штормовая погода ожидается в ряде других регионов.

Также напомним, в пресс-службе "Казгидромета"на днях сообщали, что количество осадков в июне прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы – в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской областей, юго-западе Актюбинской области.