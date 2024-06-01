До 30 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в День защиты детей - 1 июня. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра - 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня будет чистое небо. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра - на уровне 3,0 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в июне. По их прогнозам, средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики и выше нормы на один градус - на западе и в южной половине страны.