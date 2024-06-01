Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

До 30 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Одуванчик в траве
Природа. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в День защиты детей - 1 июня. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра - 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня будет чистое небо. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра - на уровне 3,0 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в июне. По их прогнозам, средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики и выше нормы на один градус - на западе и в южной половине страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110524-do-30-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

До 30 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.