Штормовое предупреждение объявили в Астане, Алматы и регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено на 2 июня в Астане, Алматы и регионах Казахстана. Связано оно преимущественно с грозой, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В воскресенье в Астане ночью и утром ожидается гроза.

В Алматы во второй половине дня возможна гроза, при грозе порывистый ветер 13 м/с.

2 июня днем на севере, юге и в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юго-востоке Костанайской области возможна гроза. Ветер днем на юге региона, порывы 15 м/с. Также на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В воскресенье днем на юге области Абай ожидается гроза. Ветер днем при грозе, порывы 15-20 м/с.

Днем 2 июня в области Ұлытау может быть ветер, порывы 15-20 м/с. На юге региона ожидается высокая пожарная опасность.

2 июня ночью на севере, востоке и юге Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере региона - туман. Ветер ночью на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на западе и юге Западно-Казахстанской области возможна гроза, ветер днем, порывы 15-20 м/с. По региону сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге - чрезвычайная пожарная опасность.

2 июня днем на юге, в центре и горных районах области Жетісу может быть гроза. Ветер на востоке, в центре, горных районах, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на севере, востоке и юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер днем, порывы 15-20 м/с. На юге региона ожидается высокая пожарная опасность.

2 июня днем на юге и востоке Северо-Казахстанской области возможна гроза. Ночью и утром на западе, юге региона ожидается туман. Ветер днем на севере, юге области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье днем на горных перевалах Туркестанской области прогнозируется ветер 15-20 м/с. В центре и на северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах - чрезвычайная пожарная опасность.

2 июня днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер днем при грозе, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье днем на севере и в центре Актюбинской области возможна гроза. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. На севере, западе, юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

2 июня ночью и утром на северо-западе Мангистауской области может быть туман. На большей части региона ожидается высокая пожарная опасность.

В воскресенье на западе и юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер днем на юге, севере, востоке региона 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе - чрезвычайная пожарная опасность.

2 июня днем на западе и юге Павлодарской области возможна гроза. Ветер при грозе 18 м/с.

В воскресенье в Кызылординской области ожидается ветер днем в центре, на востоке региона, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке - чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в июне. По их прогнозам, средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики и выше нормы на один градус - на западе и в южной половине страны.