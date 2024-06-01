Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Штормовое предупреждение объявили в Астане, Алматы и регионах Казахстана

Опубликовано:

Плато Ассы в непогоду
Плато Ассы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявлено на 2 июня в Астане, Алматы и регионах Казахстана. Связано оно преимущественно с грозой, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В воскресенье в Астане ночью и утром ожидается гроза.

В Алматы во второй половине дня возможна гроза, при грозе порывистый ветер 13 м/с.

2 июня днем на севере, юге и в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юго-востоке Костанайской области возможна гроза. Ветер днем на юге региона, порывы 15 м/с. Также на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В воскресенье днем на юге области Абай ожидается гроза. Ветер днем при грозе, порывы 15-20 м/с.

Днем 2 июня в области Ұлытау может быть ветер, порывы 15-20 м/с. На юге региона ожидается высокая пожарная опасность.

2 июня ночью на севере, востоке и юге Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере региона - туман. Ветер ночью на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на западе и юге Западно-Казахстанской области возможна гроза, ветер днем, порывы 15-20 м/с. По региону сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге - чрезвычайная пожарная опасность.

2 июня днем на юге, в центре и горных районах области Жетісу может быть гроза. Ветер на востоке, в центре, горных районах, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на севере, востоке и юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер днем, порывы 15-20 м/с. На юге региона ожидается высокая пожарная опасность.

2 июня днем на юге и востоке Северо-Казахстанской области возможна гроза. Ночью и утром на западе, юге региона ожидается туман. Ветер днем на севере, юге области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье днем на горных перевалах Туркестанской области прогнозируется ветер 15-20 м/с. В центре и на северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах - чрезвычайная пожарная опасность.

2 июня днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер днем при грозе, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье днем на севере и в центре Актюбинской области возможна гроза. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. На севере, западе, юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

2 июня ночью и утром на северо-западе Мангистауской области может быть туман. На большей части региона ожидается высокая пожарная опасность.

В воскресенье на западе и юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер днем на юге, севере, востоке региона 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе - чрезвычайная пожарная опасность.

2 июня днем на западе и юге Павлодарской области возможна гроза. Ветер при грозе 18 м/с.

В воскресенье в Кызылординской области ожидается ветер днем в центре, на востоке региона, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке - чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в июне. По их прогнозам, средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики и выше нормы на один градус - на западе и в южной половине страны.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110683-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-astane-almaty-i-regionah-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.