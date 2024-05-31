Акимат Астаны обратился к любителям селфи из-за опасной достопримечательности

Акимат опубликовал обращение к жителям и гостям столицы, которые, несмотря на предупреждение, посещают строящуюся дамбу, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, после того, как место обрело популярность среди горожан, акимат оградил незавершенный объект забором. Но для любителей эффектных селфи он не стал преградой - забор сломали, проломив в нем дыру.

Особую популярность это техническое сооружение приобрело в нынешнем году. Ради диковинных кадров люди подходят к самому краю помоста, который еще не оснастили перилами.

В акимате напоминают, что дамба все еще строится, и призывают не посещать опасное место, тем более с маленькими детьми.

"Данное сооружение не завершено, ведется строительство. Предварительно, в следующем году завершится строительство данной дамбы. В перспективе двух лет данное сооружение может стать туристическим местом.

Однако на сегодняшний день в данном месте не рекомендуется гулять, проводить время, тем более с детьми – ради безопасности", - отметил руководитель отдела внутренней политики и социальной сферы акимата района Нура Астаны Ернар Мырзахан.

Источник: КТК

Напомним, в 2020 году в Западно-Казахстанской области молодой мужчина погиб, пытаясь сделать красивое фото на фоне водохранилища.

В том же году в Шымкенте два подростка погибли в заброшенном здании - они хотели сделать селфи и забрались на балку, которая в итоге обрушилась.

А в 2021 году 15-летний подросток умер, попытавшись сделать селфи на крыше поезда в Таразе. Еще один подросток скончался после того, как с другом залез на крышу поезда в Алматы ради фотографии.