Подросток умер на крыше поезда в Таразе

Место происшествия. Кадр из видео: Telegram- канал ВТВС | В Таразе всегда солнечно

В соцсетях появилась информация о том, что подросток забрался на крышу вагона в Таразе, чтобы сделать селфи, но умер от удара током. Трагедию прокомментировали в Департаменте полиции на транспорте МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях опубликовали видео с места происшествия. Очевидец сообщил, что подросток забрался на крышу поезда, чтобы сделать селфи. В результате получил удар током и скончался на месте.

По информации пресс-службы ДП на транспорте МВД РК, данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Тараз по ст.344 ч.2 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Выясняются все обстоятельства происшествия. Другую информацию в интересах следствия не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948661-podrostok-umer-na-kryshe-poezda-v-taraze/