Селфи ценой жизни: еще один казахстанский подросток погиб на крыше поезда от удара током

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В Казахстане участились трагические случаи на железной дороге с участием детей: только за последние три дня погибли двое подростков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ".

Так, 25 декабря на станции "Тараз" при попытке сделать селфи на вагоне поезда погиб 15-летний подросток. Причиной смерти стал удар током от контактного провода.

Аналогичный этому случай произошел уже сегодня, 27 декабря, в приемоотправочном парке на железнодорожной станции в Алматы. Двое подростков, делающих селфи, получили разряд тока высокого напряжения. Один из них погиб на месте.

По данным фактам проводятся расследования.

В "КТЖ" казахстанцев попросили быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать свою жизнь опасности.

Подчеркивается, что железнодорожный транспорт несет в себе повышенную опасность, рядом с ним необходимо четко соблюдать правила личной безопасности.

Железнодорожные пути надо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами и настилами. Перед переходом важно убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

Также категорически запрещается делать фото- и видеосъемку на железнодорожных путях, на вагонах поездов, рядом с проводами под высоким напряжением, на перронах, в опасных местах, где легко оступиться.

"Ни один сверхудачный кадр не стоит здоровья или жизни", - подчеркнули в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1948784-selfi-tsenoy-zhizni-esche-odin-kazahstanskiy-podrostok-pogib-na-kryshe-poezda-ot-udara-tokom/