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Первый кольцевой автобусный маршрут запустят в Астане

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Автобус на дороге
Автобус. Иллюстративное фото: cts.gov.kz

В Астане с 1 июня запускают первый кольцевой маршрут, который охватит основные транспортно-пересадочные хабы столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

Первый кольцевой маршрут №55, как сообщает пресс-служба компании, охватит основные транспортно-пересадочные хабы столицы, такие как "Дом министерств", "ТРЦ "Хан Шатыр", "ТД "Гулжан", "Қазақконцерт им. Розы Баглановой", "Филармония им. Е. Рахмадиева".

Единый конечный остановочный пункт маршрута – "Акмолинская областная больница №2". Направление маршрута определяются по буквам в нумерации маршрута: А – по часовой стрелке, Б – против часовой.

"Маршрут будут обслуживать 20 автобусов марки "Iveco Urbanway" с интервалом движения 8-15 минут.

Круговой маршрут позволит улучшить мобильность и обеспечить транспортную связь основных магистральных улиц и снизить загруженность 23 маршрутов (№№ 5, 5А, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 22А, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 46, 50, 51, 53, 56, 60, 66, 73)", - говорится в сообщении компании.

Схема движения маршрута представлена ниже.

Ранее сообщалось, что в Астане для проведения ремонтных работ перекроют участок дороги на проспекте Кабанбай батыра. Участок будет перекрыт с 29 мая по 3 июня. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

Также с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Помимо этого, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Ранее в акимате отмечали, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, а текущим – более 200 улиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109279-pervyy-kolcevoy-avtobusnyy-marshrut-zapustyat-v-astane/

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